РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. В подмосковных Люберцах 1 сентября планируют открыть лингвистическую школу на 1,5 тысячи человек, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.
В четверг глава посетил школу и осмотрел ее.
Он отметил, что школа соответствует всем современным стандартам. В ней расположен актовый зал на 650 мест и пищеблок на 720 человек.
«Мы провели опрос среди родителей данного ЖК, и школа будет лингвистическая. В ней будут изучать английский, немецкий, французский, испанский языки. Также по выбору будут еще два языка», - уточнил Ружицкий.
Школа находится по адресу: Сиреневый бульвар, дом 1.
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