РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. В подмосковных Люберцах 1 сентября планируют открыть лингвистическую школу на 1,5 тысячи человек, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В четверг глава посетил школу и осмотрел ее.

«Школу в ЖК «Люберецкий» на 1,5 тысячи мест планируем открыть 1 сентября. Тогда дети из данного ЖК пойдут туда, и это позволит исключить вторые смены в близлежащих школах, например, 11 и 24», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что школа соответствует всем современным стандартам. В ней расположен актовый зал на 650 мест и пищеблок на 720 человек.

«Мы провели опрос среди родителей данного ЖК, и школа будет лингвистическая. В ней будут изучать английский, немецкий, французский, испанский языки. Также по выбору будут еще два языка», - уточнил Ружицкий.

Школа находится по адресу: Сиреневый бульвар, дом 1.