РИАМО - 18 мар. Проект планировки разработан для квартала реновации в поселении Михайлово-Ярцевское, согласно которому там возведут новые социальные объекты, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
Также в этом районе планируют обновить транспортную инфраструктуру, а также провести благоустройство территории.
Всего в поселке планируют возвести 31 дом в рамках столичной программы реновации. Есть уже построенные дома, в которые весной прошлого года началось заселение. Для другого проекта еще ведется разработка документации.
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