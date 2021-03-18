РИАМО - 18 мар. Проект планировки разработан для квартала реновации в поселении Михайлово-Ярцевское, согласно которому там возведут новые социальные объекты, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«Намечено строительство образовательного комплекса на 300 учащихся, в составе которого также детский сад на 150 малышей, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным спортивным залом, поликлиники на 320 посещений в смену, Дома культуры и многофункционального центра с возможностью размещения офиса «Мои документы», – сказал руководитель департамента Сергей Левкин.

Также в этом районе планируют обновить транспортную инфраструктуру, а также провести благоустройство территории.

Всего в поселке планируют возвести 31 дом в рамках столичной программы реновации. Есть уже построенные дома, в которые весной прошлого года началось заселение. Для другого проекта еще ведется разработка документации.

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