РИАМО - 18 мар. Доцент кафедры нефрологии МОНИКИ имени Владимирского, нефролог Татьяна Панкратенко рассказала, что суточная норма соли составляет пять граммов, а человеку достаточно – двух, избыток может привести к нарушению работы почек, сообщает Федеральное агентство новостей.

По ее словам, рацион европейского человека содержит 10-15 г соли. Такой избыток может привести к повышенному давлению и заболеваниям почек.

«Панкратенко рекомендует не злоупотреблять солеными огурцами, колбасными изделиями, полуфабрикатами и фастфудом, так как эти продукты содержат много соли», – говорится в сообщении.

Кроме того, пагубно на здоровье сказывается и большое количество солей фосфорной кислоты — фосфатов. Эти вещества безвредны, но их переизбыток будет сказываться на работе почек негативным образом.