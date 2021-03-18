РИАМО - 18 мар. Доцент кафедры нефрологии МОНИКИ имени Владимирского, нефролог Татьяна Панкратенко рассказала, что суточная норма соли составляет пять граммов, а человеку достаточно – двух, избыток может привести к нарушению работы почек, сообщает Федеральное агентство новостей.
По ее словам, рацион европейского человека содержит 10-15 г соли. Такой избыток может привести к повышенному давлению и заболеваниям почек.
Кроме того, пагубно на здоровье сказывается и большое количество солей фосфорной кислоты — фосфатов. Эти вещества безвредны, но их переизбыток будет сказываться на работе почек негативным образом.
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