РИАМО - 18 мар. В Подмосковье ведется рейтинг округов по исполнению предписаний в рамках контроля в имущественной сфере, лучшими стали Дзержинский, Протвино, Реутов, Кашира, сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Она добавила, что меньше всего предписаний выполнили в Лыткарине, Дмитровском и Талдомском городских округах.
Она отметила, что в прошедшем году выявили такие нарушения, как невыполнение условия предоставления земельного участка, невзыскание неосновательного обогащения за фактическое пользование земельным участком, задолженности по арендной плате, распоряжение земельным участком без согласования с профильным министерством.
«Сумма в размере почти 12,5 миллионов рублей нами была выявлена. И на этом мы будем делать дальнейший акцент», - сказала Адигамова.
Речь идет о средствах, которые недополучили местные бюджеты из-за задолженностей по арендной плате по земле и невзыскание неосновательного обогащения за фактическое пользование земельным участком.
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