РИАМО - 18 мар. В Подмосковье ведется рейтинг округов по исполнению предписаний в рамках контроля в имущественной сфере, лучшими стали Дзержинский, Протвино, Реутов, Кашира, сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что меньше всего предписаний выполнили в Лыткарине, Дмитровском и Талдомском городских округах.

«Количество проверяемых дел слегка сократилось, были объективные причины (пандемия - ред.), - до 15,8 тысячи (в 2019 году было 20 тысяч), немного увеличилось количество нарушений, во многом благодаря автоматизации, и составило 767 (было 708)», - сказала Адигамова в ходе заседания Мособлдумы.

Она отметила, что в прошедшем году выявили такие нарушения, как невыполнение условия предоставления земельного участка, невзыскание неосновательного обогащения за фактическое пользование земельным участком, задолженности по арендной плате, распоряжение земельным участком без согласования с профильным министерством.

«Сумма в размере почти 12,5 миллионов рублей нами была выявлена. И на этом мы будем делать дальнейший акцент», - сказала Адигамова.

Речь идет о средствах, которые недополучили местные бюджеты из-за задолженностей по арендной плате по земле и невзыскание неосновательного обогащения за фактическое пользование земельным участком.