РИАМО - 18 мар. Пожилая женщина утром в четверг по неосторожности упала на пути на станции метро «Савеловская» Большой кольцевой линии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«Около 10:39 на станции метро «Савеловская» Большой кольцевой линии метрополитена в отсутствие электропоезда с платформы на жесткий путь по собственной неосторожности упала женщина 1952 года рождения», - говорится в сообщении.

Очевидцы помогли ей подняться на платформу. Полицейские оперативно вызвали наряд скорой помощи. Женщину осмотрели медики.

Ранее поезда на Сокольнической линии метро задерживались из-за высадки пассажиров одного из поездов. Сейчас движение поездов на линии осуществляется в соответствии с графиком.