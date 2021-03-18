РИАМО - 18 мар. Продление Троицкой линии московского метро от станции «Севастопольский проспект» до станции «ЗИЛ» Бирюлевской линии улучшит транспортное обслуживание районов на юге Москвы, по которым пройдет новая линия метрополитена, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

«Реализация проекта позволит существенно улучшить условия транспортного обслуживания южного и юго-западного сектора города, в том числе развивающихся территорий ЗИЛ, предоставив пассажирам альтернативные маршруты при поездках по Москве», – сказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Она добавила, что еще появится транспортно-пересадочный узел между станциями «ЗИЛ» Троицкой линии, Бирюлевской линией метро и МЦК.

Таким образом, пассажиры метро смогут пересесть и на Бирюлевскую линию и на МЦК. Данные решения сократят время в пути, снизят нагрузку на улично-дорожную сеть, маршруты наземного городского транспорта, улучшат экологию в административном округе.

Общественные обсуждения по проекту проходят с 17 по 30 марта на портале «Активный гражданин». Предложения граждан рассмотрят разработчики проектов.

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