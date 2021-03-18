РИАМО - 18 мар. В Чехове нарушили порядок проведения аукциона на информационные услуги по освещению деятельности администрации городского округа Чехов в электронных СМИ (на информационном портале города Чехова) в 2021 году, выдано предписание об устранении нарушений, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Антимонопольное ведомство рассмотрело жалобу ИП Ольги Шамрай на действия комиссии по осуществлению закупок МКУ «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Чехов», МКУ городского округа «Центр конкурентных закупок» при проведении электронного аукциона.

«Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно признал заявку индивидуального предпринимателя несоответствующей требованиям документации об аукционе», – говорится в сообщении.

После того, как доводы лиц, которые участвовали в рассмотрении жалобы, были выслушаны, а доказательства – изучены, управление пришло к выводу о том, что действия учреждений были неправомерными, и признало жалобу ИП обоснованной.

В настоящее время учреждениям было выдано обязательное предписание об устранении допущенных нарушений.