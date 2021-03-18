РИАМО - 18 мар. Изменены правила землепользования и застройки в отношении земельного участка на северо-западе Москвы площадью 0,12 га, его могут выставить на торги для размещения индивидуальной жилой застройки, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

«Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: улица Юровская, владение 30/3», - говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, участок может быть выставлен на торги с целью размещения объекта ИЖС суммарной площадью 610 кв м.

В настоящее время рассматриваемый участок свободен от застройки.