РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Жители городского округа Люберцы 19 марта смогут в режиме онлайн поучаствовать в форуме «Управдом», задать вопросы по эксплуатации газового оборудования, уличного освещения и капремонта домов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Уважаемые жители городского округа Люберцы! Приглашаю вас принять участие в муниципальном форуме «Управдом», который состоится 19 марта в 18:00 в режиме Zoom-видеоконференции. Будут рассмотрены вопросы безопасной эксплуатации внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, эксплуатации и развития системы уличного освещения, а также планы по ремонту подъездов и капитальному ремонту МКД», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что для подключения к Zoom-конференции надо пройти по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/88385975337. Идентификатор конференции: 883 8597 5337. Код доступа: 076550.

Основная цель форума - выявление состояния развития сферы ЖКХ, обсуждение существующих проблем и возможных путей их решения, поддержка наиболее эффективных практик гражданской активности.