РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Полицейские подмосковного Подольска изъяли у мужчины 25 патронов, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудниками уголовного розыска Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску в результате оперативно-разыскных мероприятий около дома на улице Школьной был задержан 40-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов.

«При личном досмотре в кармане куртки полицейскими обнаружены и изъяты 25 патронов. По результатам проведенного исследования установлено, что изъятые патроны калибра 9,18 миллиметра являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию. В отношении подозреваемого дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.