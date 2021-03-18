РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мар. Жители городского округа Мытищи могут сдать пластиковые крышки на переработку в рамках проекта «Добрые крышечки», сообщил председатель совета депутатов горокруга Андрей Гореликов.

«Добрые крышечки» – это российский эколого-благотворительный волонтерский проект, имеющий двойную цель: сделать мир чище и помочь детям, которым нужна поддержка.

«Дорогие друзья! Давайте вместе делать добрые дела. Пункт приема «добрых крышечек» на Олимпийском проспекте, 40, корпус 3 работает на постоянной основе. К проекту может подключиться любой желающий, неравнодушный к экологии и судьбе детей-сирот», - написал Гореликов в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что «Добрые крышечки» – это не только значительный вклад в улучшение экологической ситуации, но и помощь детям.