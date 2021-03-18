РИАМО - 18 мар. Аукцион на реконструкцию водозаборного узла №1 объявили в Солнечногорске, работы планируют закончить в 2022 году, сообщает пресс-служба комитета по конкуренткой политике Московской области.

«Опубликована закупка на реконструкцию водозаборного узла № 1 в городском округе Солнечногорск», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Извещение о проведении электронного аукциона опубликовано в Единой информационной системе. Узел расположен в дачном поселке Поварово.

Объект включен в государственную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа Солнечногорск.

Работами предусматривается доукомплектация водозаборного узла станцией очистки воды.

Ранее стало известно, что в регионе проводится еще один аукцион на реконструкцию другого водозаборного узла в Солнечногорске. Реконструкцию ВЗУ №14 могут завершить уже в этом году.

После реконструкции двух узлов у 5 тысячи жителей городского округа Солнечногорск появится чистая водопроводная вода.