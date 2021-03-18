РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. В городском округе Люберцы при проверке работы терминалов оплаты в маршрутных такси выявили три нарушения, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Николай Покацкий.

На основании обращений жителей городского округа Люберцы сотрудники управления транспорта и организации дорожного движения администрации муниципалитета совместно с представителями ГКУ «Административная пассажирская инспекция» провели выездную проверку вблизи железнодорожной станции Люберцы-1.

«Выявлено три нарушения, которые были устранены на месте. Водители привлечены к административной ответственности», - отметил Покацкий.

Целью данного мероприятия являлась проверка наличия терминального оборудования в салонах маршрутных транспортных средств для предоставления возможности пассажирам оплачивать проезд с использованием транспортной и банковской карты.