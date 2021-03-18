РИАМО - 18 мар. Около 400 зон возможного затопления и подтопления паводковыми водами определили в Подмосковье, в том числе под угрозой находится мужской монастырь в Истре, сообщил руководитель Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Вахтанг Астахов.

«Зоны затопления и подтопления. Всего на территории Московской области планируется установка 388 зон затопления и подтопления», - сказал Астахов в ходе заседания Мособлдумы в четверг.

Он отметил, что работа по определению зон возможных подтоплений продолжается. В целях предупреждения и минимизации возможных последствий паводков сформирован перечень мероприятий по расчистке водных объектов общей протяженностью 132 км.

Астахов также добавил, что особое внимание уделяется защите Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в Истре, которой находится под угрозой подтопления.

Ранее в МЧС предупредили о небывало мощном и продолжительном половодье в Московской области текущей весной. В зону подтопления могут попасть более 150 населенных пунктов в 30 городских округах. Пик паводков ожидается в период с 10 по 30 апреля.