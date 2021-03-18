РИАМО - 18 мар. Медицинский центр площадью 1,2 тыс. кв. м могут возвести в деревне Марушкино новой Москвы, решение об этом приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии столицы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

«В настоящее время земельный участок ориентировочной площадью 0,13 га свободен от застройки», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии города Москвы Анастасия Пятова.

Возвести объект позволит внесение изменений в правила землепользования и застройки Москвы.

Марушкино — деревня в новой Москве. С 2005 года является административным центром муниципального образования «Поселение Марушкинское».