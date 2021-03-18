РИАМО - 18 мар. Общероссийское объединение пассажиров направило письмо в Минтранс России с просьбой запретить российским авиакомпаниям брать отдельную плату за выбор места в самолетах при онлайн-регистрации на рейс, пишет в четверг газета «Известия».

Сейчас многие авиакомпании не дают возможности пройти онлайн-регистрацию без доплаты за выбор места в самолете. В этом случае пассажир должен пройти регистрацию в самом аэропорту.

«Илья Зотов (председатель Общероссийского объединения пассажиров – ред.) в своем письме просит министра рассмотреть возможность внести поправки в Федеральные авиационные правила, которые обязали бы авиакомпании назначать место в самолете при онлайн-регистрации на рейс, если пассажир отказался оплачивать услугу выбора конкретного места», – говорится в сообщении.

Представитель «Нордавиа» напомнил, что авиакомпании – коммерческие структуры и работают в условиях рынка.

В свою очередь юрист Дмитрий Горбунов считает, что с точки зрения закона и онлайн-регистрация, и услуга выбора места в салоне самолета не являются обязательными, но могут быть платными для пассажира, если это предусмотрено условиями договора перевозки.