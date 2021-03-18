РИАМО - 18 мар. Депутаты Мособлдумы в первом чтении поддержали законопроект о государственной соцпомощи на основании социального контракта, которая сможет достигать 250 тысяч рублей, передает корреспондент РИАМО.

«Законопроектом предлагается внести изменения в закон Московской области № 189/2013-ОЗ «О государственной социальной помощи и экстренной социальной помощи в Московской области», предусматривающие установление категорий получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта», - сказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Также предусматривается установление сроков, на которые заключается социальный контракт, размеров выплат в зависимости от мероприятий социального контракта, обязанностей граждан.

Как уточняется в пояснительной записке, при поиске работы граждане смогут получать получать помощь величиной с прожиточный минимум трудоспособного населения, но не дольше четырех месяцев.

Также можно будет получить помощь в размере половины величины прожиточного минимума трудоспособного населения в период обучения (не более 3 месяцев) — не более 30 000 рублей за курс обучения. Кроме того, можно получить помощь на сумму не больше минимального размера оплаты труда в период стажировки (не более 3 месяцев).

При осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности также можно будет получить помощь на сумму не более 250 тысяч рублей. При ведении личного подсобного хозяйства — не более 100 тысяч рублей.

«Также законопроектом предусматривается проведение оценки эффективности оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта», - уточнила Фаевская.

Законопроект в первом чтении поддержали большинство депутатов.

Государственную социальную помощь в Московской области в прошлом году получили 95 тысяч жителей, на это было выделено 415 миллионов рублей.

95 тыс жителей Подмосковья получили соцпомощь в 2020 г>>