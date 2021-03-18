РИАМО - 18 мар. Мероприятия по защите сельхозугодий начали проводить в Подмосковье в преддверии паводка, сейчас высота снежного покрова составляет от 48 до 52 сантиметров, что превышает среднее значение за последние годы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В условиях интенсивного снеготаяния возможно подтопление талыми водами сельскохозяйственных угодий и засеянных озимыми культурами полей в поймах Москва-реки, рек Ока и Яхрома. В целях предотвращения подтопления талыми водами пониженных участков рельефа местности проводятся необходимые мероприятия по недопущению затопления посевов на мелиоративных площадях», - отметил глава Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что в соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева по недопущению подтоплений в период весеннего паводка на территории Московской области, министерством сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья будет оказано содействие министерству экологии и природопользования региона в обследовании водных объектов.

«Отмечу, что уделяется особое внимание складским помещениям с ядохимикатами, минеральными удобрениями а также навозо- и пометохранилищам. При необходимости проводится обваловка объектов, находящихся в зонах подтопления», - подчеркнул Воскресенский.

За последние годы подтопления засеянных полей были незначительные и ущерба сельхозорганизациям не нанесли.