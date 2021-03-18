РИАМО - 18 мар. Депутаты Мособлдумы сразу в трех чтениях поддержали законопроект, который предлагает праздновать 9 июня День наукоградов Московской области, передает корреспондент РИАМО.

В России 13 городов имеют статус наукограда Российской Федерации, восемь из них располагаются на территории Московской области.

«Проектом закона предлагается внести в Закон Московской области № 161/2017-ОЗ «О праздничных днях и памятных датах Московской области» новую памятную дату Московской области «9 июня – День наукоградов Московской области (1993 год)», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Предлагаемая дата празднования связана с подписанием Соглашения от 09.06.1993 года № 10/49 между Московским областным Советов народных депутатов, администрацией Московской области и министерством науки и технической политики РФ.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.

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