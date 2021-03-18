РИАМО - 18 мар. Депутаты Мособлдумы сразу в трех чтениях поддержали законопроект, который предлагает праздновать 9 июня День наукоградов Московской области, передает корреспондент РИАМО.
В России 13 городов имеют статус наукограда Российской Федерации, восемь из них располагаются на территории Московской области.
Предлагаемая дата празднования связана с подписанием Соглашения от 09.06.1993 года № 10/49 между Московским областным Советов народных депутатов, администрацией Московской области и министерством науки и технической политики РФ.
Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.
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