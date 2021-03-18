РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Сотрудники краеведческого музея Люберец познакомили депутатов с музейными экспонатами и рассказали об их истории создания, говорится в сообщении местного отделения партии «Единая Россия».

17 марта губернатором Московской области учрежден День краеведения, посвященный Дню основания Московского княжества. В день памятной даты депутат Московской областной думы, член партии «Единая Россия» Дмитрий Дениско совместно с депутатом совета депутатов городского округа Александром Мурашкиным посетил Люберецкий краеведческий музей, расположенный на улице Звуковой, 3.

«Сотрудники музея рассказали депутатам об истории создания и познакомили с музейными экспонатами, основу которых составляют: живопись, графика, фотографии, предметы декоративно-прикладного искусства, мебель, этнографические материалы и другие. Экспозиции музея знакомят с историей города, а также с жизнью людей, с ним связанных», - говорится в сообщении.

Всего в фонде музея около 30 тысяч экспонатов, где сохранены следы всех прошедших войн. Предметом особой гордости являются: пушка-фальконет 1812 года, оставленная во время отступления русской армии в деревне Жилино, холодное оружие с места Куликовской битвы 1380 года, кружка 1896 года с коронации Николая II.

Знакомясь с музейными экспонатами, Дениско подчеркнул, что краеведение играет важную роль в формировании патриотических и гражданских чувств.

«Патриотизм питается гордостью за свершения и деяния своих предков, земляков, вызывает в человеке желание сохранять и приумножать созданное ими. Без этого не может сформироваться осознание себя как гражданина своей страны!» - заключил он.