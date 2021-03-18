РИАМО - 18 мар. За последние сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1760 пациентов, с начала пандемии после Covid-19 выздоровели 926 254 человека, сообщает оперштаб Москвы.
Кроме того, за последние сутки скончались 48 пациентов, у которых ранее был подтвержден Covid-19.
В настоящее время в столице продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Прививку можно сделать в поликлиниках или выездных пунктах. Для этого при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
С начала пандемии в столице зафиксировано 1 006 415 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В городе действует масочный режим, носить средства индивидуальной защиты нужно во всех общественных местах.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
18 МАРТА
- За сутки в Подмосковье выздоровели 569 Covid‑пациентов. Число выздоровевших превысило 184 тысячи.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Еще 1760 пациентов выздоровели от коронавируса в Москве. За сутки было госпитализировано 750 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 9 803 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 537 больных. В Москве - 1934.
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