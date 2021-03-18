РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Водоканал Подольска промоет систему водоснабжения в ЖК «Сосновка» микрорайона Климовск гидропневматическим методом до конца апреля, сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Жители ЖК «Сосновка» обратились в территориальный отдел администрации в микрорайоне Климовск с жалобами на ржавую воду. По данному вопросу прошла встреча представителей управляющей компании МУП «СЕЗ», МУП «Водоканал» и администрации. В жилом комплексе сделали промывку системы водоснабжения без подачи воздуха компрессором.

«Воду от железа очищают на станции обезжелезивания на улице Школьной, 49А. На выходе у воды превышения по железу нет, она соответствует нормативным требованиям. Помимо этого, в ЖК «Сосновка» МУП «Водоканал» до конца апреля промоет систему водоснабжения гидропневматическим методом. Это поможет решить проблему некачественной воды. В ходе проведения промывки удаляются грязь, наслоения, известковый налет, окалина, ржавчина», - говорится в сообщении.

Контроль качества подаваемой потребителям воды осуществляется испытательным центром контроля качества воды МУП «Водоканал», имеющим аккредитацию Федеральной службы «Росаккредитация». Вода, подаваемая потребителям, отвечает требованиям СанПиН.