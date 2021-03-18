РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. По новым правилам сроков оформления жители городского округа Люберцы смогут записать детей в школу с 1 апреля, говорится в сообщении Люберецкого МФЦ.

«Раньше записать ребенка в школу можно было с 1 февраля, но в 2020 году утверждены новые правила, согласно которым в 2021 году это можно сделать, начиная с 1 апреля. Эти правила распространяются на детей с прикрепленной территории или с преимущественным правом зачисления. Запись в школу для них завершится 30 июня», - говорится в сообщении.

Преимущественным правом на зачисление обладают братья и сестры тех детей, что уже учатся в этой школе и живут вместе.

«Если ребенок живет не на закрепленной территории, прием заявлений начинается 6 июля. Зачисление возможно только при наличии свободных мест и не позднее 5 сентября. Если нет мест, ребенка помогут устроить в другую школу», - отмечается в материале.

К началу учебного года ребенку должно быть не меньше 6,5 и не больше 8 лет.