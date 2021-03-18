РИАМО - 18 мар. На 69-м году жизни скончался известный российский актер Виктор Конашенков, сообщается на сайте МХАТ имени Горького.

«Сегодня коллектив МХАТ им. М. Горького понес тяжелую утрату. <...> Светлая память замечательному актеру, соболезнования родным, близким и друзьям Виктора Ивановича», - говорится в сообщении.

Конашенков родился в 1953 году в Чите. Его отец был военным, а мать — врачом. Позже семья перебралась в Одинцово, где юный артист пошел в школу. Затем он поступил в ГИТИС в Москве.

Актер выступал в Волгоградском драматическом театре имени М. Горького, а также в МХАТ имени Горького в Москве. Также у него были роли в кино. На счету Конашенков роли более чем в 15 фильмах и сериалах.

Зрителям он запомнился по фильмам «Расплата», «Невидимки», «Срочно в номер», «Неотложка-2».