РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. В Балашихе толщина льда на реке Пехорке в четверг утром составила 49 сантиметров, замер сотрудниками пожарно-спасательной части №201 Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» проводился в рамках акции «Тонкий лед», сообщается на странице Ногинского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас»-Балашиха в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед», проводимая спасательными формированиями ГКУ МО «Мособлпожспас» с 31 декабря 2020 года и направленная на пропаганду безопасного пребывания жителей на льду водных акваторий.

«Утром в четверг толщина льда на реке составила 49 сантиметров и это безопасно, но жители Балашихи не должны забывать, что лед на Пехорке неоднороден. Теплая погода, установившаяся в Московском регионе, способствует быстрому таянию льда, и на поверхности каждый день появляются новые полыньи и промоины», - сказал заместитель начальника Ногинского теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Квашнев.

Спасатели обошли всех находящихся на льду рыбаков, напомнили им меры безопасности и вручили листовки с профилактической информацией.