РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. В поселке Красково городского округа Люберцы установили две фотоловушки для выявления несанкционированного складирования мусора, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На днях сотрудники административно-технической комиссии установили две фотоловушки. Они располагаются по адресам: поселок Красково, улица КСЗ, вблизи дома №17 и в ЖК «Кореневский форт», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что всего на территории городского округа размещено 12 фотоловушек. Камеры устанавливаются на контейнерных площадках и в местах несанкционированного складирования мусора с целью пресечения нарушений.