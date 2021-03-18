РИАМО - 18 мар. В столице начался основной этап возведения новой улично-дорожной сети, а также моста через затон Новинки в южной части экс-промзоны «ЗИЛ», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В рамках проекта запланировано строительство четырехполосной дороги длиной 1,2 км и моста, который соединит две набережные – Симоновскую и Марка Шагала и позволит разгрузить проспект Лихачева, сократив время в пути для автомобилистов», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в рамках проекта обустроят пешеходные переходы, отстойно-разворотные площадки, а также здание конечной станции городского пассажирского транспорта. Все работы планируют завершить в 2023 году.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, пролетное строение моста сооружается методом продольной надвижки со стапеля, который располагается на старой территории «ЗИЛа». На текущий момент продолжается сборка временных опор стапеля.

Две из девяти опор моста уже готовы, а еще пять – забетонированы наполовину, выполнены работы по забивке шпунта и отсыпке полуостровков для возведения русловых опор. Полная длина моста составит 615 м, протяженность пролетных строений – 411 м, а ширина – 26 м.

У сооружения будет две полосы движения в каждую сторону, тротуары для пешеходов по разным сторонам также предусмотрены.

Ранее в 2018 году в рамках комплексного развития территории экс-промзоны АМО «ЗИЛ» удалось построить и открыть проспект Лихачева с путепроводом длиной 537 метров через МЦК, в 2019 году в эксплуатацию ввели подземный пешеходный переход через проспект Лихачева, а в 2015 году была открыта станция столичного метрополитена «Технопарк».