РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мар. Детский сад на 150 мест в микрорайоне Южный Домодедова введут в эксплуатацию в 2022 году, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«По информации публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», объекты будут достроены в следующие периоды: детский сад на 150 мест с бассейном (корпус №3.1) – старт строительно-монтажных работ – 3 квартал 2021 года; ввод в эксплуатацию – 2022 год», – говорится в сообщении.

Школу на 900 мест также начнут строить в 3 квартале 2021 года, а введут в эксплуатацию в 2023 году.