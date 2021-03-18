РИАМО - 18 мар. За последние сутки в Москве выявили 1934 новых случая заражения коронавирусом, всего в мегаполисе зафиксировано 1 006 415 случаев инфицирования, сообщает столичный оперштаб.

Несмотря на снижение числа зараженных, в городе по-прежнему действует масочный режим. Находиться в средствах индивидуальной защиты нужно во всех общественных местах.

В Москве продолжается вакцинация от коронавируса. Сделать прививки можно в городских поликлиниках и мобильных пунктов. Для этого нужны лишь паспорт и полис ОМС. Ранее для москвичей старше 65 лет отменили обязательную самоизоляцию. Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал им первым делом съездить в пункт вакцинации.

За последние сутки в 85 регионах России выявлено 9 803 новых случая коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 428 239 случаев Covid-19, умерли 93 824 пациента, выздоровели 4 037 036 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

18 МАРТА

- За сутки в Подмосковье выздоровели 569 Covid‑пациентов. Число выздоровевших превысило 184 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 1760 пациентов выздоровели от коронавируса в Москве. За сутки было госпитализировано 750 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 9 803 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 537 больных. В Москве - 1934.