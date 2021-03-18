РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Госавтоинспекция разъяснит интересующие жителей Люберец аспекты реформы проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

С 1 апреля 2021 года вступят в силу изменения в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

«Госавтоинспекция готова компетентно разъяснить волнующие граждан подробности реформы. Все желающие могут направлять свои вопросы по теме на электронную почту: ekzamengibdd@gmail.com с сегодняшнего дня и до 21:00 21 марта. При этом желательно указать данные автора вопроса (имя и фамилию), а также регион проживания», - говорится в сообщении.

Ключевым изменением станет то, что проверка первоначальных навыков управления на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения.

Это правило коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств. Практический экзамен на мототранспортных средствах будет проводиться в целом на прежних условиях.

Изменения также внесены в перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок.

Для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления транспортным средством в условиях реальной дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее 5 штрафных баллов.

Еще одним принципиальным нововведением станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. В качестве таковых могут выступить, например, другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди на экзамен, представители общественных организаций, автошкол. Участие наблюдателей поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации.