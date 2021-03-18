РИАМО - 18 мар. Специалисты Москомархитектуры согласовали проект реставрации здания электротеатра «Форум», рабочим предстоит восстановить архитектурно-художественный облик исторического здания, сообщает пресс-служба ведомства.

«Форум» – один из старейших кинотеатров Москвы. Он был открыт в дореволюционной России в 1914 году. Здание расположено на Садово-Сухаревской улице, дом 14, строение 1. Здание возведено инженером Л. Анохиным по проекту архитектора Ф.Н. Кольбе, оно имеет статус объекта культурного наследия и будет восстановлено в ходе научной реставрации. Рядом планируют построить пятиэтажное офисное здание.

«Здание отличается принципиальной простотой и аккуратностью на фоне выразительного исторического здания в стиле неоклассицизма. Фасады разбиты на вертикальные полосы остекления с глубокими откосами, которые обеспечат приток солнечного света в выставочные залы и офисные пространства», - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Крупноформатные модули остекления будут чередоваться с пилонами из натурального камня светлого оттенка, который послужит отличным фоном для исторического здания. На крыше нового здания обустроят террасы для резидентов офисных помещений.

Концепция проекта связана с кинематографическим прошлым прошлым здания. Новую часть начнут строить во втором квартале 2021 года. Строительство завершат в конце следующего года.

Общая площадь нового строения, включая подземный паркинг на 36 машино-мест, составит порядка 4 тысяч кв. м. Большую часть здания займут общественные пространства и офисы.