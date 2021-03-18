РИАМО - 18 мар. Представители агропромышленного комплекса Московской области на текущий момент обеспечены семенами зерновых и зернобобовых культур для весеннего сева на 99,3%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Подготовка к весенне-полевым работам идет по графику. Одно из основных условий успешного проведения сева – наличие в нужном количестве семян надлежащего качества. Для обеспечения посевной кампании сельхозпредприятиям региона требуется 21,3 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур, имеется – 21,1 тыс. тонн», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он подчеркнул, что большую часть семян для посева уже проверили инспекторы. Установлено, что около 20% заготовленных семян — это элитные сорта.

Воскресенский добавил, что также для весенних полевых работ хозяйства продолжают приобретать минеральные удобрения.