РИАМО - 18 мар. Представители агропромышленного комплекса Московской области на текущий момент обеспечены семенами зерновых и зернобобовых культур для весеннего сева на 99,3%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Он подчеркнул, что большую часть семян для посева уже проверили инспекторы. Установлено, что около 20% заготовленных семян — это элитные сорта.
Воскресенский добавил, что также для весенних полевых работ хозяйства продолжают приобретать минеральные удобрения.
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