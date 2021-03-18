РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. Материально-техническую базу еще трех социальных объектов Балашихи укрепят в текущем году, в школе №32 планируют отремонтировать центральную входную группу, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Такое решение было принято на девятом заседании городского совета депутатов, состоявшемся 17 марта, в нем приняли участие 27 депутатов. Всего было рассмотрено 14 вопросов, среди которых реализация программы по укреплению материально-технической базы социальных объектов, в том числе образования, культуры и спорта.

«В ее рамках у депутата есть возможность выделить до миллиона рублей на укрепление базы именно этих отраслей. Мы фактически на каждом заседании совета депутатов вносим изменения в эту программу в соответствии с потребностями наших учреждений», – сказал председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Он добавил, что для школы №3 приобретут рециркуляторы воздуха и арочные рамки бесконтактного измерения температуры. В школе №32 запланирован ремонт центральной входной группы. Интерактивный стол станет полезной обновкой Централизованной библиотечной системы.

На заседании также утвердили муниципальную премию пяти лучшим творческим коллективам города и учреждениям культуры. Кроме того, депутаты приняли из федеральной собственности нежилое помещение на улице Летной. Там разместится опорный пункт полиции.