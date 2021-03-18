РИАМО - 18 мар. На текущий момент заявления на заключения брака подали уже свыше 28 тысяч пар в Москве, самыми популярными летними датами оказались 17 июля и 21 августа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На 2021 год молодожены подали уже более 28 тысяч заявлений о заключении брака. Свыше 18 тысяч заявлений в столичные загсы поступило в этом году, из них более 50% было принято в электронном виде», – сказала исполняющая обязанности начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

По ее словам, зимой самыми популярными датами оказались 20 и 12 февраля, а летом – 17 июля (более 400 заявлений) и 21 августа (более 500 заявлений). Популярностью пользуется также первая неделя июня.

Чаще всего столичные пары выбирают Таганский, Шипиловский, Кутузовский отделы ЗАГС, а также Дворцы бракосочетания №№3, 5 и Дворец на ВДНХ.

Заявление о регистрации брака на необычной площадке можно подать лично в отделе ЗАГС, к которому она прикреплена, онлайн через портал госуслуг или портал mos.ru. За регистрацию брака нужно будет заплатить госпошлину – 350 рублей. А если оплачивать онлайн, то цена составит 245 рублей.

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