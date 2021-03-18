РИАМО - 18 мар. Пользователи транспортной карты «Тройка» теперь могут накопить 399 бонусов в мобильном приложении «Город» и оплатить с их помощью билет по тарифу «Стандард» на поезд «Аэроэкспресса», сообщили в пресс-службе компании.

Билет действует на всех направлениях движения поездов. Приобрести купон на поездку можно в мобильном приложении «Город» в разделе «Магазин».

«Аудитория приложения «Город» – это активные пользователи, заинтересованные в максимально комфортном и быстром передвижении по городу. Наше партнерство поможет всем участникам программы «Город» удобно и с выгодой покупать билеты на «Аэроэкспресс» и добираться в аэропорты точно в срок, минуя пробки», - сказал коммерческий директор компании Михаил Графчиков.

Также с помощью новой опции можно сэкономить время и не покупать билет в кассе или на сайте. После того, как выбран маршрут, в приложении появится QR-код, который нужно будет просто приложить к турникету.

Программа лояльности «Город» создана для держателей карты «Тройка» в Москве и Московской области. Бонусы начисляются за покупки у партнеров программы. Их можно использовать для пополнения проездного или обменивать на скидки.