РИАМО - 18 мар. К Международному дню театра кукол ВДНХ подготовила специальную праздничную программу, с 20 марта по 18 апреля можно будет посетить различные тематические экскурсии и кукольные спектакли, которые будут проходить в музее кукол на территории выставки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Так, 20 и 21 марта музей кукол приглашает всех желающих на тематические экскурсии под названием «История России в куклах». Посетители рассмотрят портретные куклы русских монархов ― от Рюрика до Николая II — и узнают о великих делах и достижениях этих людей. Уникальную коллекцию создала художник театра и кино Олина Вентцель. Все экспонаты выполнены из фарфора и одеты в наряды разных эпох», - говорится в сообщении.

Начало мероприятия запланировано на 14:00, вход будет осуществляться по билетам в музей. Также необходима предварительная регистрация на странице музея в социальной сети Instagram.

27 марта в оранжерее павильона №14 начнется фестиваль кукольных театров. В трехнедельной программе ― четыре спектакля из репертуара театра кукол «Мастерская образов». Откроет фестиваль представление «Алиса в Стране чудес». Это постановка по мотивам одноименной сказки Льюиса Кэрролла, в которой рассказывается о приключениях девочки Алисы в волшебной стране.

Для самых юных зрителей в возрасте от 3 до 6 лет 3 апреля пройдет спектакль «Сказка о гусенке». Это история о путешествиях своенравного гусенка и его друзьях. А 10 апреля гостей ждут на представление «Волшебная лампа Аладдина». Спектакль поставлен по мотивам знаменитого сборника арабских и персидских сказок «Тысяча и одна ночь».

Завершит фестиваль феерическое представление «Под алыми парусами» ― оригинальное прочтение известной повести Александра Грина. Посетить его можно будет 18 апреля.

«Это вызывает ужас» – первые посетители «выставки трупов» на ВДНХ>>