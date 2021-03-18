РИАМО - 18 мар. Правительство Москвы 28 марта приглашает студентов на карьерное мероприятие «Интерн пикник», в рамках которого руководители крупных городских проектов расскажут о том, как стать частью их команды, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Мероприятие будет проходить в здании университета правительства Москвы. Также к нему можно присоединиться в онлайн-формате. Количество мест в очном формате ограниченно, поэтому после регистрации участники получат письмо с дальнейшей инструкцией.
Лучших участников «Интерн пикника» примут в Карьерную школу столичного правительства вне конкурса.
Это самый важный этап отбора на стажировку в правительство Москвы. За несколько дней интенсивного обучения ребята познакомятся со спецификой городского управления, пообщаются с экспертами и решат кейсы.
Лучшие ученики попадут на оплачиваемую стажировку: они будут работать в правительстве Москвы шесть месяцев. Стажировка стала стартом успешной карьеры уже более чем для 1,2 тыс. молодых специалистов.
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