РИАМО - 18 мар. Правительство Москвы 28 марта приглашает студентов на карьерное мероприятие «Интерн пикник», в рамках которого руководители крупных городских проектов расскажут о том, как стать частью их команды, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Гости мероприятия смогут лично пообщаться с руководителями столичного правительства и узнать о городских проектах, в которых можно принять участие. Молодые люди встретятся с выпускниками стажировки и узнают о том, как построить карьеру в правительстве Москвы. Помимо этого, участникам расскажут, как работают разные подразделения столичного правительства», - говорится в сообщении.

Мероприятие будет проходить в здании университета правительства Москвы. Также к нему можно присоединиться в онлайн-формате. Количество мест в очном формате ограниченно, поэтому после регистрации участники получат письмо с дальнейшей инструкцией.

Лучших участников «Интерн пикника» примут в Карьерную школу столичного правительства вне конкурса.

Это самый важный этап отбора на стажировку в правительство Москвы. За несколько дней интенсивного обучения ребята познакомятся со спецификой городского управления, пообщаются с экспертами и решат кейсы.

Лучшие ученики попадут на оплачиваемую стажировку: они будут работать в правительстве Москвы шесть месяцев. Стажировка стала стартом успешной карьеры уже более чем для 1,2 тыс. молодых специалистов.