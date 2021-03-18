РИАМО - 18 мар. В столице за месяц площадки в городских культурных учреждениях забронировали более чем на 260 часов, самыми популярными для аренды точками стали библиотеки в Центральном, Северном и Зеленоградском административных округах, арендовать площадку можно с помощью сервиса «Вместе с культурой», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В сервисе «Вместе с культурой» на единой площадке представлены все городские учреждения культуры, которые предлагают удобные помещения для семинаров, лекций, выставок, конференций, благотворительных вечеров или концертов. Например, с помощью сервиса горожане могут организовать презентацию в современном музее или арендовать концертный зал для репетиции», — сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Чтобы выбрать площадку для аренды, пользователям достаточно зайти на сайт и выбрать из списка понравившееся помещение. Быстрее найти нужное место помогают специальные фильтры на сайте, которые помогут отсортировать места по типу, дате и времени бронирования.

После выбора помещения необходимо заполнить анкету о заявителе, указать тип планируемого мероприятия и отправить заявку. Затем физические лица смогут оплатить аренду, перейдя по ссылке, которая появится на сайте. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям договор и счет поступят в личный кабинет.

Учреждение рассмотрит заявку в течение четырех календарных дней. О результатах пользователя уведомят по электронной почте и в личном кабинете на mos.ru. В случае отклонения уже оплаченной заявки будет оформлен возврат средств. В день проведения мероприятия пользователю понадобится взять с собой договор и паспорт.