РИАМО - 18 мар. В центре «Моя карьера» 25 марта пройдет день вакансий в сфере ИТ и телекоммуникаций, посетителям предложат около 100 вакансий по этим профессиям, встреча будет проходить в онлайн-формате, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Столица предлагает множество инициатив, которые помогают горожанам в трудоустройстве, и дни вакансий — одна из них. Для тех москвичей, которые хотели бы найти работу в перспективном направлении цифровых технологий, специалисты центра отобрали самые горячие и актуальные предложения», — сказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Во время мероприятия крупные компании расскажут о трудоустройстве, корпоративных ценностях и преимуществах работы у них.

Будут представлены вакансии по таким направлениям, как маркетинг, дизайн, разработка и тестирование приложений, обучение программированию, телекоммуникации, продажи, бухгалтерия.

После завершения мероприятия все желающие смогут оперативно отправить резюме в заинтересовавшую их компанию. Специалисты центра «Моя карьера» дадут рекомендации о том, как привлечь внимание работодателя и ускорить процесс трудоустройства.

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