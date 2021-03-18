РИАМО - 18 мар. На российском рынке мототехники отмечается нехватка квадроциклов и снегоходов, при этом стоимость этих транспортных средств регулярно и значительно увеличивается, сообщил РИАМО генеральный директор компании «Веломоторс» Юрий Начевкин.

«Сейчас ощущается нехватка квадроциклов и на российском рынке, и на мировых рынках. При этом происходит довольно быстрый рост цены, потому что логистика растет, растут затраты, растут (в цене - ред.) материалы, из которых все производится. Буквально каждые три месяца производитель поднимает цену», - сказал Начевкин.

Он добавил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции выпуск техники останавливался на полтора месяца. С зимы заводские конвейеры вышли на плановую мощность, что позволило поставить высокую планку по объемам производства.

«Сейчас у нас в плане производства стоит выпуск 11 тысяч снегоходов и квадроциклов в 2021 году. В 2020 году было 8,6 тысячи единиц», - заключил Начевкин.

«Веломоторс» специализируется на выпуске велосипедов и мототехники нового поколения. Заводы компании располагаются в Московской и Брянской областях, а также в Краснодарском крае.

Ранее на пресс-конференции в РИАМО Начевкин сообщил, что пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения простимулировали рост спроса на велосипеды. По мнению эксперта, летом выяснится, сохранится ли спрос на высоком уровне или вернется к «доковидным» показателям.

Также Начевкин сообщал о планах по выпуску легких алюминиевых велосипедов. Такой велосипед будет немного дороже обычного, поскольку для его создания требуются более качественные комплектующие.