РИАМО - 18 мар. В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ теперь можно пристально рассмотреть еще 50 городских зданий и улиц, посетители павильона могут приблизить эти объекты на сенсорных экранах для более подробного осмотра, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Благодаря макету Москвы у горожан есть возможность изучить любимый город в 40-кратном увеличении. Для этого нужно просто подойти к интерактивным экранам, расположенным вокруг макета, открыть на них фотогалерею и выбрать интересующий объект. В коллекции собраны самые знаковые достопримечательности города. Всего в обновленной галерее теперь насчитывается более 150 объектов», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Рассмотреть макеты зданий детальнее посетителям павильона помогают четыре камеры с высоким разрешением съемки. Они детально снимают объекты, благодаря чему посетители могут рассмотреть мельчайшие детали построек.

Фотогалерея дополнилась изображением дома Мельникова в высоком разрешении. Это всемирно известный архитектурный памятник советского авангарда, построенный в 1927–1929 годах в Кривоарбатском переулке.

Также в павильоне теперь можно рассмотреть и другое здание необычной формы — дом-яйцо на улице Машкова. Помимо этого, в галерее появился виртуальный обзор на здание посольства Великобритании в России на Смоленской набережной, Покровский и Донской монастыри, а также панорамы улицы Новый Арбат, Комсомольской площади, Крымской набережной.