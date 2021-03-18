РИАМО - 18 мар. В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ теперь можно пристально рассмотреть еще 50 городских зданий и улиц, посетители павильона могут приблизить эти объекты на сенсорных экранах для более подробного осмотра, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Рассмотреть макеты зданий детальнее посетителям павильона помогают четыре камеры с высоким разрешением съемки. Они детально снимают объекты, благодаря чему посетители могут рассмотреть мельчайшие детали построек.
Фотогалерея дополнилась изображением дома Мельникова в высоком разрешении. Это всемирно известный архитектурный памятник советского авангарда, построенный в 1927–1929 годах в Кривоарбатском переулке.
Также в павильоне теперь можно рассмотреть и другое здание необычной формы — дом-яйцо на улице Машкова. Помимо этого, в галерее появился виртуальный обзор на здание посольства Великобритании в России на Смоленской набережной, Покровский и Донской монастыри, а также панорамы улицы Новый Арбат, Комсомольской площади, Крымской набережной.
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