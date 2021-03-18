РИАМО - 18 мар. Проталины вокруг стволов деревьев образуются из-за нагретой на солнце коры, сообщил РИАМО директор столичного ботанического сада «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм.
Чтобы избежать перегрева коры у молодых деревьев, особенно плодовых, их белят. Это позволяет избежать перепада температуры после захода солнца, что губительно для молодого дерева. Иногда в тех же целях деревья обвязывают чехлами из бамбука или других материалов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что Москва полностью освободится от снега в первой декаде апреля, а в Подмосковье снежный покров сохранится до второй декады апреля.
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