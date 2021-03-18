РИАМО - 18 мар. Проталины вокруг стволов деревьев образуются из-за нагретой на солнце коры, сообщил РИАМО директор столичного ботанического сада «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм.

«Дерево, как правило, темное и нагревается от лучей солнца. Известно из физики, что темные поверхности нагреваются быстрее. Поэтому дерево становится теплым. Даже при морозе нагрев коры может достигать 20 градусов тепла. Вокруг деревьев получается проталина, потому что идет тепловое излучение от коры», - сказал Ретеюм.

Чтобы избежать перегрева коры у молодых деревьев, особенно плодовых, их белят. Это позволяет избежать перепада температуры после захода солнца, что губительно для молодого дерева. Иногда в тех же целях деревья обвязывают чехлами из бамбука или других материалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что Москва полностью освободится от снега в первой декаде апреля, а в Подмосковье снежный покров сохранится до второй декады апреля.