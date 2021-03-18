РИАМО - 18 мар. Вечером в четверг пробки на столичных дорогах могут достигнуть 8 из 10 возможных баллов, в 7 часов утра пробки на дорогах оцениваются в 3 балла, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Движение в центр затруднено здесь: Волгоградский проспект, шоссе Энтузиастов, Рязанский проспект», – говорится в сообщении.

Проблем с движением нет на Звенигородском и Волоколамском шоссе, а также на Ленинградском проспекте.

Дорожные работы проводятся в столице на внутренней стороне 82 км МКАД, Волоколамском шоссе, МКАД, проспекте Мира (Северянинский проезд), Большом Каменном мосту, Пятницком шоссе в районе дома 54, Дмитровском шоссе в районе дома 67, 31 км и 53 км МКАД (обе стороны).

На текущий момент загруженность дорожной сети города составляет 3 балла.