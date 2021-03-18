РИАМО - 18 мар. «Московская электронная школа» («МЭШ») представила сценарии классных часов, подготовленных педагогами-психологами, уроки разработаны для учащихся пятых-восьмых классов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Это уникальный инструмент, который позволит школьникам научиться управлять собственным поведением, планировать свое личное и профессиональное будущее, делать выбор, расставлять приоритеты», —сказала куратор проекта, старший методист Городского психолого-педагогического центра Юлия Есауленко.

На классных часах школьники обсудят, как принимаются решения и какие речевые возможности существуют. В сценариях есть интерактивные задания, при помощи которых школьники смогут разобраться, как устроена психология человека и как развить собственные способности.

Материалами может воспользоваться не только классный руководитель, но и любой желающий: учитель, родитель, ученик. Для этого нужно зайти в библиотеку «МЭШ», выбрать тип материала «Сценарии» и ввести в поисковой строке хештег #класснаяпсихология.

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