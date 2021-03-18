РИАМО - 18 мар. Новый этап приема заявок на получение субсидий на обучение работников стартует в Москве 22 марта, заявки будут принимать до 30 апреля, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Компании могут возместить до 95% расходов, но не более 120 тыс. рублей на одного сотрудника, который прошел профессиональную подготовку, и до 10 млн рублей на фирму.

«С 22 марта до 30 апреля будет идти заявочная кампания на субсидии, которые позволяют компенсировать расходы на обучение сотрудников. В 2020 году было одобрено 204 заявки на общую сумму более 48 млн рублей», — сказала заммэра города — глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, в текущем году в столице расширили список получателей данного вида поддержки и упростили условия подачи заявок на субсидию.

Сергунина добавила, что субсидией могут воспользоваться не только юрлица, но и некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, которые заключили со своими работниками трудовые договоры.

На сегодняшний день подать на субсидию можно не только трехсторонние договоры на обучение (работодатель, сотрудник и образовательная организация), но и двусторонние (работодатель и образовательное учреждение). А еще теперь отменено требование об отсутствии задолженности по уплате налогов свыше 100 тыс. рублей.

Для удобства столичных бизнесменов по всем субсидиям и грантам в 2021 году в Москве предусмотрена возможность отправки заявок онлайн, но также можно и предоставить бумажный пакет необходимых документов.

В 2020 году в мегаполисе было одобрено более 3 тыс. заявок на субсидии и гранты для предпринимателей. Их общий объем составил порядка 3 млрд рублей.

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