РИАМО - 18 мар. Новый этап приема заявок на получение субсидий на обучение работников стартует в Москве 22 марта, заявки будут принимать до 30 апреля, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.
Компании могут возместить до 95% расходов, но не более 120 тыс. рублей на одного сотрудника, который прошел профессиональную подготовку, и до 10 млн рублей на фирму.
По ее словам, в текущем году в столице расширили список получателей данного вида поддержки и упростили условия подачи заявок на субсидию.
Сергунина добавила, что субсидией могут воспользоваться не только юрлица, но и некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, которые заключили со своими работниками трудовые договоры.
На сегодняшний день подать на субсидию можно не только трехсторонние договоры на обучение (работодатель, сотрудник и образовательная организация), но и двусторонние (работодатель и образовательное учреждение). А еще теперь отменено требование об отсутствии задолженности по уплате налогов свыше 100 тыс. рублей.
Для удобства столичных бизнесменов по всем субсидиям и грантам в 2021 году в Москве предусмотрена возможность отправки заявок онлайн, но также можно и предоставить бумажный пакет необходимых документов.
В 2020 году в мегаполисе было одобрено более 3 тыс. заявок на субсидии и гранты для предпринимателей. Их общий объем составил порядка 3 млрд рублей.
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