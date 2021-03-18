РИАМО - 18 мар. К началу лета планируют завершить благоустройство территорий рядом со станцией Курьяново МЦД-2, площадь благоустройства составляет около 2,4 гектара, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В настоящее время проводится планировка территории: для устройства дороги частично срезается склон. В дальнейшем его укрепят и засеют газоном. Также ведутся работы по прокладке кабельной канализации протяженностью 0,8 километра», — сказали в пресс-службе департамента капитального ремонта города Москвы.

Сейчас начата работа по обновлению тротуаров и проезжей части. Площадь пешеходной части составит порядка 4,2 тысячи квадратных метров. Также будет установлен бордюрный камень протяженностью 3,1 километра.

К станции проложат велодорожку от Курьяновской набережной, ее протяженность составит 0,8 километра. Рядом планируется организовать пункты проката велосипедов и самокатов. Для автомобилистов рядом со станцией обустроят парковку на 34 места. Запланирована также стоянка такси.

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