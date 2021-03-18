РИАМО - 18 мар. Согласно проекту, который опубликовало Минцифры России, мобильные операторы смогут передавать в Роскомнадзор сведения об абоненте, что позволит защитить граждан РФ от мошенников, сообщает Nation News.

Информация об абоненте будет поступать в Роскомнадзор с целью мониторинга соблюдения операторами обязанности по проверке достоверности сведений о человеке и пользователях услугами связи абонента-юрлица либо ИП.

«Речь идет о фамилии абонента, его паспортных данных, наименовании организации, ее реквизитах, факте передачи текстовых и мультимедийных сообщений», – говорится в сообщении.

Эти меры направлены на борьбу с распространением «серых»SIM-карт. Их раздают рядом с торговыми центрами, а также в местах массового скопления людей. Новые меры по борьбе с ними помогут защитить граждан РФ от мошеннических действий.

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