РИАМО - 18 мар. Деревья в Москве и Подмосковье покроются почками к середине апреля, а к началу мая на большинстве деревьев уже появятся листья, сообщил РИАМО директор столичного ботанического сада «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм.
Он добавил, что зеленеть деревья начнут в период с конца апреля и до конца первой недели мая. Одними из первых листьями покроются березы, а последними будут дубы.
Ранее руководитель орнитария в столичных «Сокольниках» Вадим Мишин сообщил РИАМО, что первые весенние птицы начали возвращаться в Московский регион с юга. Так, в Москве и Подмосковье уже можно увидеть грачей и ушастых сов, скоро прилетят жаворонки и трясогузки.
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