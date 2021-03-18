РИАМО - 18 мар. Деревья в Москве и Подмосковье покроются почками к середине апреля, а к началу мая на большинстве деревьев уже появятся листья, сообщил РИАМО директор столичного ботанического сада «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм.

«Весна бывает как поздней, так и ранней. Но колебания в появлении первых почек на деревьях как правило небольшие – одна-две недели. Первыми появляются пушистые почки на ивах. Это примерно первая половина – середина апреля. После ив почки зацветают и на других деревьях», - сказал Ретеюм.

Он добавил, что зеленеть деревья начнут в период с конца апреля и до конца первой недели мая. Одними из первых листьями покроются березы, а последними будут дубы.

Ранее руководитель орнитария в столичных «Сокольниках» Вадим Мишин сообщил РИАМО, что первые весенние птицы начали возвращаться в Московский регион с юга. Так, в Москве и Подмосковье уже можно увидеть грачей и ушастых сов, скоро прилетят жаворонки и трясогузки.