РИАМО - 18 мар. В Подмосковье и столице в четверг максимальная температура воздуха составит плюс 2 градуса, местами пройдет слабый снег, установится облачная погода, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в Москве составит 0 – плюс 2 градуса, по области - минус 3 – плюс 2 градуса», - говорится в сообщении.

Скорость северо-восточного ветра достигнет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба.

Относительная влажность воздуха будет около 75%.