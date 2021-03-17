РИАМО - 17 мар. Следователи инициировали проведение доследственной проверки после выхода сюжета о мошенничестве в отношении двух пенсионеров из Москвы, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по столице.

В эфире федерального телеканала сообщалось, что 74-летний мужчина обратился в юридическую организацию, которая ему пообещала выплаты и ежемесячную надбавку к пенсии. Но пенсионер должен был оплатить услуги специалистов. После перевода 360 тыс. рублей пенсионер не получил обещанных выплат.

«Также в сюжете сообщается об обманутом пожилом военном пенсионере, денежными средствами которого в размере 750 тыс. рублей завладели сразу несколько юридических фирм», - говорится в сообщении.

Специалисты проводят все необходимые проверочные мероприятия, а потом дадут правовую оценку фактам, изложенным в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.